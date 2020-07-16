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كورونا في .. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم

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كورونا في روسيا.. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم كورونا في .. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم
مركز العمليات: إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 752797

كورونا في روسيا.. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم

شهدت استقراراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع تسجيل 6428 حالة جديدة اليوم الخميس مقابل 6422 أمس الأربعاء، مع تراجع الإصابات بشكل لافت في العاصمة موسكو.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة في التقرير اليومي إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 752797، منها 11937 حالة وفاة، بعد تسجيل 167 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 156 في الإحصائية السابقة.

وذكر التقرير أن 8443 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح حصيلة المتعافين 531692 شخصاً.

ووفق "روسيا اليوم" حسب التقرير، فإن 24,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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