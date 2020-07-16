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جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين
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السبت 18 يوليو 2020 12:21 مساءً
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل
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السبت 18 يوليو 2020 12:15 مساءً
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر
-
السبت 18 يوليو 2020 12:14 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
-
السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة
-
السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
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السبت 18 يوليو 2020 12:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 15/07/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة
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ON Sport
الخميس 16 يوليو 2020 06:13 صباحاً
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