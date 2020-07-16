بينهم بيل جيتس.. "تويتر" يعلن قرصنة عددًا من حسابات المشاهير (صور)

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مصراوي Masrawy

وكالات

تعرض الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك على موقع تويتر للقرصنة، فيما يبدو إذ طلب الحسابان تبرعات عبر العملة الرقمية "بيتكوين" اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابين في وقت لاحق، ولم يتسن التواصل بعد مع تويتر ولا تسلا للتعليق على الأمر.

عقب ذلك أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اختراق محتمل لحسابات عدد من الشخصيات المشهورة، مشيرًا إلى أنه يقوم بتحليل المعلومات بهذا الشأن وسيصدر بيانا قريبا.

وتشير المعلومات الأولية إلى اختراق حسابي مؤسس "مايكروسوفت" الملياردير بيل جيتس، ومؤسس "تسلا" إيلون موسك، حيث ظهرت تغريدات بدعوات لتقديم التبرعات بالعملة الرقمية "بيتكوين"، قبل أن تتم إزالة هذه التغريدات المشبوهة في وقت لاحق.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن عمليات الاختراق طالت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ورجل الأعمال مايكل بلومبرج والمغني كانييه ويست.