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إنفاذًا لتوجيهات القيادة بالاهتمام بالمواطنين بالخارج في ظل تفشي كورونا

يسَّرت سفارتا السعودية لدى النيجر وتونس عودة 13 مواطنًا إلى أرض الوطن؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

ويأتي ذلك بمتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وتوجيهاته بالاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وقدَّم سفير السعودية لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية، ولوكيل الوزارة للشؤون القنصلية، ومنسوبي الوزارة كافة، على جهودهم لتسهيل عودة المواطنين إلى أرض الوطن. كما شكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس ومنسوبي السفارة على جهودهم في تسهيل سفر المواطنين، داعيًا الله -عز وجل- أن يوفق الجميع لخدمة بلادنا الغالية.