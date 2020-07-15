"الصحة" تكشف عن الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا .. غدا

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دعت لطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

دعت لطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

"الصحة" تكشف عن الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا.. غدًا

عبدالحكيم شار – الرياض: تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) يوم غد الخميس الموافق 25 ذي القعدة 1441 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

وأصدرت وزارة الصحة دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات.

وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة" بلغات عدة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" وحسابها في تويتر نصائح مهمة لفئات "كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل والمرضعات، وضعف المناعة، والمصابين بالسمنة الشديدة"؛ بهدف التعرف والتعامل مع الأعراض.

وتطرق الدليل إلى طرق الوقاية، وآلية التواصل مع مركز 937، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا. كما تضمن نصائح عامة للجميع، من أبرزها "البقاء في المنزل، وتجنب لمس الحيوانات، واستمرار تناول الأدوية، والاهتمام أكثر بالنظافة، والحرص على مواصلة النشاط البدني، ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات".. وغيرها.

واشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن، ومرضى السكري والضغط، ومرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية، والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب، ومرضى السرطان، وكذلك للحوامل والمرضعات.

وتطرق الدليل أيضًا لأبرز الأسئلة الشائعة، والإجابة عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة، وآلية الاستفادة منها.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط الآتي: https://covid19awareness.sa/archives/4641