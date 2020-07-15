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برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي "كورونا" وصحيفة "سبق"

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برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي

برعاية مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، كرّم مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، عدداً من منسوبيه، نظير جهودهم في محاربة المستجد، وصحيفة "سبق" لجهودها في المحافظة.

وتفصيلاً، استقبل محافظ العارضة اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة أحمد معيدي، وعدداً من منسوبي المكتب، حيث قدم لهم شكره واعتزازه، بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

وتقدم "المعيدي" بالشكر والثناء للمحافظ على رعايته للتكريم، وعلى دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب، وبالأخص في المجال الرياضي، وهو ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية.

في الختام، كرم مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة بخطاب شكر، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي

برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي

برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي

برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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