أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة عسيري والمؤشر .. الأهلي يفشل في تخطي جدة

Print

بمشاركة عسيري والمؤشر .. الأهلي يفشل في تخطي جدة

فشل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ، في تحقيق الفوز في أولى تجاربه الودية بعد التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره جدة "درجة أولى" على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء اليوم الأربعاء.

افتتح الأهلي أهداف اللقاء بوساطة هدافه عمر السومة عند الدقيقة "39"، وفي الشوط الثاني تمكن جدة من إدراك التعادل عند الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة الثنائي عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر اللذان لم يتأكد استمرارهما مع الفريق بصورة قاطعة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أندية العين، أحد، الوحدة، على التوالي وديًا الأسبوع المقبل ضمن تحضيرات الفريق لاستكمال الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

شبكة عيون الإخبارية