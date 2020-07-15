أخبار عاجلة

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ مؤسسة النقد: منصة "مُدد" تتواكب مع توجهات "ساما" في تطوير القطاع المالي

Print
محافظ مؤسسة النقد: منصة "مُدد" تتواكب مع توجهات "ساما" في تطوير القطاع المالي محافظ مؤسسة النقد: منصة "مُدد" تتواكب مع توجهات "ساما" في تطوير القطاع المالي
تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب

محافظ مؤسسة النقد: منصة

ثمّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يُمكنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب. التي تُعد جزءًا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأوضح أن الحلول التي تقدمها منصة "مُدد" (المتخصصة في إدارة التقنية المالية) تتواكب مع توجهات "ساما" في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030، بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد إلى جانب تعزيز الشمول المالي، مبيّنًا أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والمساهمة في تحسين أنظمتها المالية.

يُذكر أن منصة "مدد" تأسست بشراكة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تكامل القابضة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن مؤسسة النقد العربي السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة

جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة

شبكة عيون الإخبارية