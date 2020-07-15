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في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد يتعادل مع نجران بهدف لمثله

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في أولى تجاربه الودية .. الاتحاد يتعادل مع نجران بهدف لمثله

اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بالتعادل الإيجابي 1/1 مع نظيره نجران «درجة أولى» في أولى تجاربه الودية ضمن معسكره المقام حاليًا في أبها، في إطار تحضيراته لاستئناف المنافسات الرياضية ابتداءً من 4 أغسطس المقبل.
يُذكر أن الاتحاد يحل في المركز الثالث عشر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها، يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري، كما تنتظر الفريق مواجهة مرتقبة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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