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موافقة أندية الدوري الإنجليزي  على فترة الانتقالات الصيفية

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موافقة أندية الدوري الإنجليزي  على فترة الانتقالات الصيفية موافقة أندية الدوري الإنجليزي  على فترة الانتقالات الصيفية
تنطلق في 27 يوليو.. وتستمر لمدة 10 أسابيع

موافقة أندية الدوري الإنجليزي  على فترة الانتقالات الصيفية

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على فترة الانتقالات الصيفية التي تنطلق في 27 يوليو الحالي وتستمر لعشرة أسابيع؛ بحسب ما أفادت به الرابطة الأربعاء.


وتفتتح فترة الانتقالات -المرهونة بموافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)- بعد يوم من انتهاء موسم 2019-2020 وتغلق في الخامس من تشرين/ أكتوبر، وهو التاريخ الذي أوصى به الاتحاد الأوروبي للعبة لإغلاق فترات تسجيل اللاعبين في جميع أنحاء القارة العجوز.


وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "بعد التشاور مع رابطة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى ("إي إف إل")، ستُضاف فترة للانتقالات المحلية فقط بين الخامس من أكتوبر إلى 16 منه".


وأشارت إلى أنه لن تجري صفقات الانتقال بين أندية الدوري الممتاز خلال هذه الفترة، ولكن يمكن أن تتبادل فرق النخبة وأندية الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) اللاعبين أو إعارتهم أو التعاقد معهم بشكل دائم.


فيما أكدت رابطة دوري الدرجة الأولى أن فترة الانتقالات الصيفية ستُفتح في نفس يوم افتتاحها لأندية الدوري الممتاز، لكن أندية الدرجة الأولى ستحظى بتمديد لمدة أسبوعين إضافيين لعقد صفقات محلية فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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