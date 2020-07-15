جرعة أمل يقود ابنة "العارضة" للفوز بجائزة اتحاد الكتاب والمثقفين العرب

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في إنجاز جديد يضاف للمرأة السعودية

قاد كتاب "جرعة أمل" للكاتبة سمية الجابري، من محافظة العارضة بجازان، للفوز بجائزة المركز الأول في مسابقة التنمية البشرية التي يقدمها اتحاد الكتاب والمثقفين العرب ليضاف إلى مصاف إنجازات المرأة السعودية التي استطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرفة.

وقالت "الجابري" إنها شاركت بكتابها في المسابقة، والذي عنونته بـ"جرعة أمل"، رغم المنافسة القوية، مبينة أنها كانت على يقين بالفوز بمركز متقدم، لافتة إلى أنها ستطرحه في معارض الكتاب خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الهدف من إنشاء اتحاد الكتاب والمثقفين العرب هو إعادة بناء العقل العربي، ودعم الكتّاب الجدد حتى خروج إنتاجهم الثقافي للنور، وهو اتحاد رسمي مسجل بالكثير من الدول، وله مكاتب فيها. والمشاركة في المسابقة مفتوحة للجنسين من كل أبناء الدول العربية بمن فيهم العرب وغير العرب، وكذلك المقيمون في غير الدول العربية في العالم.

ويشترط أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، وألا تكون المادة المقدمة قد فازت في مسابقة مشابهة، أو قدمت لنيل درجة علمية، وألا يكون قد سبق نشرها في الصحف والدوريات والمواقع. وأن تراعي المادة المقدمة القيم الدينية والأخلاقية، وتضم المسابقة لجنة حكام قديرة من أدباء ومثقفين من أعضاء الاتحاد.