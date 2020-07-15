أمانة تبوك تخصص 7.4 ملايين م2 جديدة لمشاريع "الإسكان" بالمنطقة

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انقسمت إلى خمسة أجزاء

خصصت أمانة منطقة تبوك أراضي لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة (1605107م2) والجزء الثاني بمساحة (1394436م2) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2) والجزء الرابع (1767700م2) والجزء الخامس (1932985م2) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506م2) (سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة وستة أمتار مربعة.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك؛ تنفيذاً لتوجيهات حكومة المملكة لدعم جميع الخطوات التي تسرع من سرعة حصول المواطنين على الوحدات الإسكانية.

وشدد "الشفق" على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية المواطن.