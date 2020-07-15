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بوتين وأردوغان يشيدان بالتعاون الروسي التركي لإرساء الاستقرار في سوريا

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بوتين وأردوغان يشيدان بالتعاون الروسي التركي لإرساء الاستقرار في سوريا بوتين وأردوغان يشيدان بالتعاون الروسي التركي لإرساء الاستقرار في سوريا

جي بي سي نيوز :- أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، بنتائج التعاون بين بلديهما لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وأردوغان أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب التركي، حيث "واصلا مناقشة القضايا الدولية للأجندة الدولية".

وشدد الجانبان خلال الاتصال، حسب البيان، "على أهمية زيادة الجهود الرامية إلى التسوية في سوريا بما في ذلك عبر عملية أستانا بالاعتماد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة القمة الروسية التركية الإيرانية بنظام المؤتمر الافتراضي المنعقدة يوم 1 يوليو 2020".

كما أشار الكرملين إلى أنه تم "إعطاء تقييم عال للتعاون عبر قنوات وزارتي الدفاع الروسية والتركية، الذي أتاح إرساء الاستقرار في إدلب وشمال شرق الجمهورية العربية السورية".

وسبق أن أكدت وتركيا وإيران، خلال القمة يوم 1 يوليو، على ضرورة إرساء الاستقرار في سوريا، انطلاقا من مبدأ احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق الثلاثي بهذا الهدف، كما دانت الاستيلاء غير الشرعي على إيرادات النفط السوري، فيما التزمت بالاستمرار في التعاون للقضاء نهائيا على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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