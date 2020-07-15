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أمين الرياض يوجه بسرعة إنجاز 5 مشروعات خلال 8 أشهر

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جنوب العاصمة في نطاق بلديات الحائر والعزيزية والشفا،

أمين الرياض يوجه بسرعة إنجاز 5 مشروعات خلال 8 أشهر

وجّه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، بسرعة إنجاز 5 مشروعات خدمية في نطاق بلديات الحائر والعزيزية والشفا، وافتتاحها للسكان في مدة أقصاها 8 أشهر.

ويأتي التوجيه بعد جولة تفقدية نفذها الأمير فيصل بن عبدالعزيز، اليوم، شملت الاطلاع على سير العمل في مشروعات طرق وجسور ومراكز إدارية جنوب العاصمة.

وتضمّنت الجولة الوقوف على أعمال تطوير طريق عرفات، وما يضمه من مسارات الحركة، والجزر الوسطية، والأرصفة الجانبية، والتقاطعات السطحية والتشجير، إلى جانب الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع جسر طريق عرفات مع العزيزية، الممتد بطول 847 متراً وبـ6 مسارات في الاتجاهين، إضافة إلى جسري تقاطع الحائر مع مدخل ضاحية الغنامية وعريض، اللذان يحتويان على 8 مسارات رئيسية و4 مسارات خدمة بعرض 31 متراً، الأول بطول 1148 متراً، والثاني 1280 متراً.

إلى هذا تابع "ابن عياف" تنفيذ أعمال مشروع المركز الإداري في نطاق بلدية الحائر، المقام على مساحة 88.825 متراً مربعاً، ويضم 17 مبنى إدارياً، منها مباني البلدية الفرعية، والأحوال المدنية، والجوازات، والدفاع المدني، والمرور، والشرطة، والإسعاف، والمركز الصحي، ومباني تابعة لوزارة العدل، وأخرى خدمية واستثمارية.

أمين الرياض يوجه بسرعة إنجاز 5 مشروعات خلال 8 أشهر

أمين الرياض يوجه بسرعة إنجاز 5 مشروعات خلال 8 أشهر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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