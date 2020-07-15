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عبر الاتصال المرئي.. وزير الداخلية يجتمع بقيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج

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عبر الاتصال المرئي.. وزير الداخلية يجتمع بقيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج عبر الاتصال المرئي.. وزير الداخلية يجتمع بقيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج
بحث الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة وآليات تقديم الخدمات

عبر الاتصال المرئي.. وزير الداخلية يجتمع بقيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، مع قيادات القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج المشاركة في حج هذا العام 1441هـ.

وبحث خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأعمال الحج وخططه الأمنية والوقائية والصحية والمرورية، وجميع الإجراءات المتعلقة بتنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وآليات تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتسهيل أدائهم لمناسك الحج.

وأكد وزير الداخلية على ما صدر من توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لمناسك حجهم بأمن وأمان، ووفق أعلى المعايير الصحية لمواجهة جائحة كورونا.الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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