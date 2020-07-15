تأهيل 227 حديقة ومتنزهاً عاماً بالطائف وعمليات الرش والتعقيم مستمرة

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"الأمانة" نفّذت 6460 عملاً للصيانة الشاملة لتهيئتها للإقبال السياحي المتنامي عليها

نفّذت أمانة الطائف 6460 عملاً للصيانة الشاملة وتهيئة المرافق العامة بما يواكب الإقبال السياحي المتنامي عليها، حيث ارتفع عدد الحدائق والمتنزهات العامة التي أخضعتها الأمانة للصيانة والتأهيل بأنحاء المحافظة الى 227 متنفساً عاماً، تم دعمها بالخدمات والمرافق العامة، وصيانة شبكات الخدمات بها حتى تكون في جاهزية تامة لاستقبال الزوّار والمصطافين والسياح.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصادرها، إلى أن "الأمانة" تعمل على تأهيل مجموعة جديدة من حدائق الأحياء للاستفادة منها في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة الطبيعة، وإيجاد مناخات من شأنها خدمة الأهالي والزوّار، وإيجاد المزيد من المتنفسات الطبيعية مستفيدة من عوامل المناخ والبيئة المميزة بالطائف.

وأكدت "المصادر" أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وجّه فرق الصيانة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل إلى تعزيز المسطحات الخضراء، وتهيئة التمديدات (كهرباء، مياه)، وإصلاح العاب الأطفال وزيادة أعدادها بإضافة ألعاب جديدة، وإيجاد مساحات لألعاب اللياقة البدنية وممارسي الرياضة والمشي، والاستفادة من اعتدال الجو في زراعة شتلات الورود والزهور الموسمية.

وأشارت باستمرار الأمانة في تنفيذ برامج الرش والتعقيم للمرافق الترويجية والخدمية بشكل عام في كافة الحدائق والمتنزهات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وإيجاد بيئة مثالية للمتنزهين.

أمانة الطائف الرش والتعقيم