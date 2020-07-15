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نائب "أمير الجوف" يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير الفروسية ‎

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نائب "أمير الجوف" يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير رياضة الفروسية ‎ نائب "أمير الجوف" يبحث مع رئيس نادي سباقات الخيل تطوير الفروسية ‎
للرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية

نائب

بحث نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، سبل تطوير الفروسية بمنطقة الجوف وتلبية تطلعات أبناء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه بالإمارة عبر الاتصال المرئي، مع الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ حيث بحثا الرفع من مستوى ميادين السباقات بالمنطقة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، وتطلعات ملاك وهواة هذه الرياضة العريقة.

واستعرضا عددًا من الموضوعات الخاصة بإمكانية استثمار المواقع المميزة للميادين من أجل المساهمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية لملاك الخيل؛ لتسهم في تطوير وتنظيم السباقات.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير المنطقة، المتواصل لسباقات الخيل في المملكة والحفاظ على هذه الرياضة العريقة؛ مؤكدًا أن ميادين منطقة الجوف ستشهد خلال الفترة القادمة تطورًا بإذن الله بما يحقق تطلعات أبناء المنطقة.الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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