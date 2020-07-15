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"الصحة": نصائح للعمالة المنزلية للتعامل مع كبار السن

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قالت "الصحة": إن كبار السن من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات .

ونصحت الوزارة من خلال إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أنه إذا كان لديك عمالة منزلية ترعى كبيرًا في السن؛ فإنه يُطلب منهم الالتزام بعدد من الإجراءات، التي تتضمن: لبس الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن، وغسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن، إلى جانب المحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن، والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير السن، والتخلص منها بشكل سليم.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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