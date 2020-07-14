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"الغذاء والدواء" تغرِّم منشأتَيْن مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد الأسماك من دول معينة

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"الغذاء والدواء" تغرِّم منشأتَيْن مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد الأسماك من دول معينة "الغذاء والدواء" تغرِّم منشأتَيْن مليون ريال لتحايلهما على قرار حظر استيراد الأسماك من دول معينة
ضبطت بمنفذ جسر الملك فهد محاولة تلاعب ببيانات بطاقات المنتجات السمكية

غرَّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأتَين غذائيتَين بمبلغ مليون ريال، بواقع 500 ألف ريال على كل منشأة؛ وذلك لتحايلهما على قرار الهيئة حظر استيراد أنواع محددة من الأسماك من دول محددة.

وأوضحت الهيئة أنها ضبطت بمنفذ جسر الملك فهد محاولة تلاعب لمنشأة غذائية في بيانات بطاقات المنتجات السمكية، ومخالفة المواصفات القياسية الخليجية GSO 9/ 2013، التي تنص على عدم السماح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج والانتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم الشطب أو التغيير أو التلاعب بأي من التاريخَين.

كما تابعت الهيئة بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة الرياض بلاغًا عن منشأة استغلت التسهيلات الجمركية، وأدخلت أسماكًا محظورة الاستيراد عبر شاحنة "ترانزيت" بعدما أزالت الأختام الجمركية، وتولت عمالة غير نظامية إعادة تعبئة الأسماك في عبوات أخرى داخل أحد المستودعات المخالفة. فيما تمكنت الفِرق الرقابية من رصدها ومتابعتها وضبطها، وتطبيق الغرامة بحقها بعد إتلاف المنتجات السمكية المخالفة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل لضمان سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية، وتقوم بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرصد والمتابعة، ومباشرة البلاغات للمنشآت المخالفة، داعية المنشآت كافة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والمواصفات الخاصة بالمنتجات الغذائية وغيرها. كما دعت الجميع إلى إبلاغها عن المخالفات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19999.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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