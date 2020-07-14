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سكان "الخير" لـ"أمانة الرياض": اعملوا فينا خيرًا.. ووفِّروا لنا الخدمات المفقودة

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يعانون انقطاع الكهرباء وافتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول

سكان

عبَّر سكان مخططات الخير شمال الرياض عن تذمرهم من سوء الخدمات التي يضمها الحي رغم تطويره عقاريًّا، وبيعه كقطع سكنية معتمدة من أمانة الرياض والجهات المعنية للمواطنين والمستثمرين.

وفي التفاصيل، ناشد السكان عبر "سبق" توفير خدمات الكهرباء بشكل أفضل من حالها الآن؛ إذ تتكرر الانقطاعات طوال الأسبوع، إضافة إلى افتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول.

وكشف الأهالي أنه ليس لهم من اسم حيهم "الخير" نصيب؛ إذ يحتاجون إلى قائمة طويلة من الخدمات، وهي أبسط حقوقهم، على حد قولهم. مطالبين أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشمال بعمل الخير بتوفيرها لهم.

وطالب السكان بسرعة رفع النفايات التي باتت مرتعًا للكلاب الضالة والمسعورة، وتحسين الحي الذي يُعتبر واجهة شمال الرياض.

سكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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