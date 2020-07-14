"بلدية الداير" تركب 150 كشاف «LED» بشوارع المحافظة

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التزامًا بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية وفق معايير صديقة للبيئة

بدأت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان، بتركيب كشافات جديدة لإنارة شوارع المحافظة، ضمن جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع، بالاعتماد على الكشافات الموفرة للطاقة نظام ليد «LED»، وذلك لتقنين استهلاك الطاقة للإنارة الخارجية، في جميع شوارع محافظة ‫الداير، وطرقها الرئيسة، من خلال تحويلها من نظام الإنارة العادية إلى نظام «LED».

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن اعتماد البلدية لإضاءة تقنية «LED»، يأتي ضمن مشروعاتها المتعددة الهادفة إلى تعزيز البُعد الحضري في المحافظة، والتزامًا منها بالارتقاء بجودة البنية التحتية والمرافق الخدمية، وفق معايير صديقة للبيئة، وانسجامًا مع برامج التحول الوطني والمستهدفات المنوطة بالقطاع البلدي.

وبيّن "مذكور" أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي يجري تنفيذها حاليًا؛ تضمنت تطبيق التقنيات الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين، ممثلة في استخدام كشافات الإنارة «LED» الموفرة.

يأتي ذلك في إطار حرص البلدية على تحقيق معايير الاستدامة البيئية وترشيد معدلات استهلاك الطاقة، لافتًا رئيس البلدية إلى أن كشافات الإضاءة بتقنية LED، تتميز بطول عمرها الافتراضي، وتُعد صديقة للبيئة، وتُسهم في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بنسبة تتراوح بين 40 % و60 %، كما أنها تمنح رؤية أفضل، وتوفر راحة أكبر للعين، وتحافظ على جودة إضاءتها في حال التقلبات الجوية، التي تحد من إمكانية الرؤية.