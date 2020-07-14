التايمز: "واجهات تجارية" قامت بتمويل الأسد من موسكو

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جي بي سي نيوز :- قالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، إن شبكة روسية- سورية، متهمة باستخدام واجهات تجارية في موسكو وملاجئ ضريبية في تابعيات بريطانية وراء البحار والدول الأوروبية، لنقل ملايين الدولارات إلى نظام الأسد.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشبكة يديرها رجل أعمال روسي- سوري هو مدلل خوري وشقيقان له، ساعدا كما قيل، مؤسسة بحث سرية أشرفت على برنامج النظام السوري للسلاح الكيماوي، وذلك حسب تحقيق سينشر الإثنين.

وقامت منظمة "غلوبال ويتنس"، التي تقوم بملاحقة المال المستخدم في الفساد، والتسبب بالأذى للبيئة من خلال النظام المصرفي، بالتحقيق الذي كشف عن مساعدة الإخوة خوري خال الأسد "محمد مخلوف" على فتح تجارة في موسكو عام 2012، والذي لعب حتى وفاته دورا مهما بالإشراف على مالية النظام وحمايتها من العقوبات الدولية.

وبحسب "غلوبال ويتنس"، فإن شبكة خوري ساعدت مخلوف وابنه رامي وأبناء الأسد على شراء عقارات في موسكو بقيمة 40 مليون دولار.

ويقال إن أحد أشقاء خوري استخدم الشبكة لكي يحول الأموال إلى المصرف المركزي السوري وشركات النفط السورية.

وقال التقرير إن محمد مخلوف استخدم مصرف تيمبانك في موسكو قبل فرض العقوبات الأمريكية عليه عام 2014، وأغلق بشكل كامل عام 2017.

وكان مدلل خوري قد انتقل إلى موسكو في السبعينات من القرن الماضي ولكنه ظل على صلة بالنظام ورموزه.

وكان الاتحاد السوفييتي حليفا مهما لنظام حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي الذي وصل إلى السلطة عام 1970 وواصلت روسيا دعمها لعائلة الأسد كحليف قوي وحمتها من الهزيمة بعد قيام الثورة الحالية.

ولفت إلى أن ابنة مدلل، ساندرا، التي حصلت على شهادة من مدرسة لندن للإقتصاد وتشترك في عمل والدها، لديها شقة في ميفير بلندن حيث تعمل على إنشاء تطبيق عبر الهاتف في روسيا شبيه بـ "بي بال" الشركة التي تتخصص بالمدفوعات العالمية.

ووضعت الحكومة الأمريكية مدلل خوري في قائمة العقوبات عام 2015 لأنه "ساعد وتصرف نيابة عن الحكومة السورية والمصرف المركزي ومسؤوليه".

وبعد عام تم فرض عقوبات على عماد وعطية، لمساعدتهما شقيقهما مدلل في عدد من النشاطات للتحايل على العقوبات بما فيها تسهيل عمليات تجارية لعائلة مخلوف.

ولكن أكثر النشاطات المثيرة للجدل التي قام بها الإخوة حسب التقرير هي الحصول على معدات لمعهد الدراسات العلمية والأبحاث الذي أنشأه حافظ الأسد للإشراف على برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية.

وجاء في تقرير "غلوبال ويتنس" أن شركتين تعرضتا للعقوبات من الولايات المتحدة تقومان بمساعدة المركز ويديرهما شخص من شبكة خوري وهو عيسى الزيدي، من "بروغيرس بلازا" وهي البناية التي تملكها الشركة في موسكو وتتخذها كمقر للعمليات وكذا "بيروستي إنتربرايز" و"فرومينتي" المسجلتان في قبرص.

وقال الزيدي لغلوبال ويتنس إن شركته لا تعمل مع الحكومة السورية ونفى أن يكون قدم خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية.

ولكن عائلة خوري لم ترد على أسئلة المنظمة، وهناك شركة ثالثة مسجلة في بيريتش فيرجين أيلاندز وهي "تريدويل" وتم تحديد تقديمها خدمات لمركز الأبحاث والدراسات العلمية.

وتبين أن مديرها هو شيف كباب في موسكو وكان يلعب كرة القدم مع أفراد عائلة خوري. ولكنه أخبر المحققين أنه "لم يسمع أبدا بتردويل" و"لدي بالكاد حذاء في رجلي فكيف يكون لدي شركة".

وهناك شركة أخرى يديرها عيسى الزيدي وهي "باليك فينتشرز" ومرر من خلالها 500 مليون دولار في الفترة ما بين 2006- 2014.

ويقدر التقرير أن الشبكة تعاملت في المجمل مع 4 مليارات دولار، وشهدت العلاقة بين عائلة مخلوف والأسد توترا بسبب مطالب النظام من رامي مخلوف دفع ضرائب مستحقة، ويقود مخلوف حربا عبر فيسبوك ضد إجراءات الدولة ضده.

عربي 21