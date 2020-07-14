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خطط مشتركة ورفع جاهزية.. "بنتن" يرأس اللقاء السنوي لقيادات الأمن ومسؤولي "الحج"

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خطط مشتركة ورفع جاهزية.. "بنتن" يرأس اللقاء السنوي لقيادات الأمن ومسؤولي "الحج" خطط مشتركة ورفع جاهزية.. "بنتن" يرأس اللقاء السنوي لقيادات الأمن ومسؤولي "الحج"
اتخذت التوصيات اللازمة بما يسهم في تحقيق السلامة العامة من انتشار

خطط مشتركة ورفع جاهزية..

رأس وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أمس، اللقاء السنوي لقيادات الأمن العام ومسؤولي وزارة الحج والعمرة.

وتم جرى خلال اللقاء استعراض الخطط المشتركة لموسم حج هذا العام 1441 هـ، ومتطلبات التطوير ورفع درجة الجاهزية، وتعزيز التنسيق المباشر في منظومة أعمال الحج والعمرة، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وناقش اللقاء السنوي إستراتيجيات التكامل في أداء المهام وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هذا العام، بمتابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وتدارس المجتمعون مختلف الاستعدادات والخطط المشتركة لخدمة ضيوف الرحمن واتخذت التوصيات اللازمة حيالها بما يسهم في تحقيق السلامة العامة من انتشار فيروس كورونا الذي يشكل أحد المهددات والتحديات لتنظيم أي تجمع بشري، مع الحرص على إنجاز الخطط التنفيذية الاستثنائية التي وجّه بها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي تراعي متطلبات الفترة الحالية بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها على الحجاج في هذا العام لضمان تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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