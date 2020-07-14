اجتماع لجنة "التمويل المؤسسي" بجامعة بيشة لمناقشة خطط تعزيز الجانب البحثي

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بهدف تسريع تمويل البحوث الرصينة لخدمة المجتمع المحلي وفق رؤية 2030

عقدت لجنة التمويل المؤسسي بجامعة بيشة اجتماعاً، أمس الاثنين، برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الشمراني؛ لمناقشة الأولويات البحثية للجامعة والخطة التنفيذية لتعزيز الجانب البحثي لدى الباحثين بالجامعة.

وأوضح عميد البحث العلمي الدكتور عامر مترك سياف أن الاجتماع يهدف إلى تسريع تمويل البحوث الرصينة فيما يخدم مجتمع بيشة المحلي ويتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030. منوهاً بعمل الجامعة الدؤوب في تحقيق مبادرات وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم مما سيكون له الأثر الطيب في رفع تصنيف الجامعة البحثي، والارتقاء بمهارات الباحثين، وعقد الشراكات البحثية مع نظيراتها من الجامعات المحلية والعالمية في الوصول إلى نتائج علمية وبراءات اختراع تساهم في تنمية الوطن.جامعة بيشة لجنة التمويل المؤسسي