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تنبيه ودعوة إلى الحذر لسالكي طرق نجران: الغبار كثيف

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تنبيه ودعوة إلى الحذر لسالكي طرق نجران: الغبار كثيف تنبيه ودعوة إلى الحذر لسالكي طرق نجران: الغبار كثيف
أمن الطرق: يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع

تنبيه ودعوة إلى الحذر لسالكي طرق نجران: الغبار كثيف

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة نجران؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تشهده المنطقة من غبار كثيف.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديداً طريق شرورة - نجران وطريق شرورة - الرياض، الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.رياح أتربة نجران الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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