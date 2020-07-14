جيوش تنتصر.. "الشعبان" تطالب بدمج معهد الإدارة وكلياتها تحت مظلة واحدة

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قالت في مداخلة بالشورى: بأمس الحاجة إلى تطويره.. والمواطن هو المستفيد الأول

طالبت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، بدمج معهد الإدارة العامة مع جميع كليات الإدارة تحت مظلة واحدة تجمع جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعنى بقطاع التدريب في المملكة؛ وذلك بهدف رسم خطط إستراتيجية موحدة لقطاع التدريب بالمملكة.

وقالت، في مداخلة لها اليوم أثناء مناقشة تقرير المعهد بمجلس الشورى، إن معهد الإدارة العامة لا يزال مفخرة ليس للدارسين فحسب، بل مفخرة لأكاديميات الإدارة في المملكة وما قرأته في التقرير وما سأطرحه لا يدخل في سِيناريوهات المجاملة، بل يهدف إلى معرفة مخرجات المعهد ومستوى هذه المخرجات ودورها الذي أدته في حياتنا الإدارية في قطاعات الدولة، لا يكفي أن نُخرّج أعداداً من المتدربين، لكن المهم أن يُخرج المعهد جيوشاً تستطيع أن تنتصر في حروبها التي لا تنتهي ضد أمراض البيروقراطية المعوقة للتنمية المستدامة.

وتابعت: "أنا أطالب بدمج المعهد مع جميع كليات الإدارة تحت مظلة واحدة تجمع جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعتني بقطاع التدريب في المملكة وذلك بهدف رسم خطط استراتيجية موحدة لقطاع التدريب بالمملكة؟!

وأضافت: "كما أن مؤشر زيادة نسبة تحسين مؤشر الرضا عن البرامج التي يقدمها ٨٠ % لا أجد أن هذه النسبة دقيقة، ونحن بحاجة مُلحة ومهمة من معهد الإدارة العامة لمواكبة وثبات المملكة وتطلعاتها في مجموعة العشرين من تحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي و العشرين".

وزادت "الشعبان" تقول: "من أهم هذه المهارات، تدريب الجيل القادم على المهارات التقنية والتكنولوجية الحديثة حيث إن البرامج التدريبية الحالية تعيد نفسها من أكثر من ٦٠ عاماً، فهل البرامج التدريبية الحالية تتناسب مع تطلعات المستقبل؟".

وتساءلت قائلة: "أين البرامج التدريبية عن الذكاء الاصطناعي؟! وعن إنترنت الأشياء؟! وعن الروبوتات؟! وما علاقتها بإدارة أعمالنا ومشاريعنا المستقبلية؟".

وختمت مداخلتها بقولها: "نحن بأمس الحاجة إلى تطوير المعهد، خاصة أن المستفيد الأول من هذا التغيير هو المواطن وبهذا ستتأصل الشفافية في القطاع الحكومي وأخذ الإنجازات في تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية المملكة 2030، وأرى أن بين أهم واجبات المعهد حالياً مناقشة ومراجعة هيكليته ونظامه والعمل على تطوير برامجه بما يتفق مع خصائص المرحلة القادمة واحتياجات بلادنا ضمن إستراتيجيته في مسيرة التنمية المستدامة".مجلس الشورى