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"الجوازات": تمديد الإقامة آلياً لجمع الوافدين المشمولين بالأمر الملكي

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"الجوازات": تمديد الإقامة آلياً لجمع الوافدين المشمولين بالأمر الملكي "الجوازات": تمديد الإقامة آلياً لجمع الوافدين المشمولين بالأمر الملكي
بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني

قالت المديرية العامة للجوازات: إن تمديد الإقامة سيتم آلياً لجميع الوافدين المشمولين بالأمر الكريم.

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" على أحد المغردين، طرح سؤالاً، بالنسبة للمقيمين الموجودين خارج المملكة حاليّاً، وانتهت إقامتهم وانتهت تأشيرة الخروج والعودة، هل تجديد الإقامة سيكون آلياً أم عبر تقديم طلب؟

وأوضحت الجوازات أن "التمديد سيتم آلياً، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، لجميع الوافدين المشمولين بالأمر الكريم، وما ورد من وزارة الموارد البشرية، والذين تم تمديد رخصة العمل لهم".

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أوضح أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات كريمة، كان منها الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم إقامة سارية المفعول، وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكنوا من العودة، وانتهت إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم (الخروج والعودة).

وأضاف في لقاء سابق عبر قناة "" : "تشمل الفئات المعفاة كذلك، المقيمين داخل المملكة الذين أصدروا تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي، ولم يستفيدوا منها، إضافة إلى الوافدين الذين قَدِموا للمملكة بتأشيرة زيارة، سواءً لأقاربهم، أو مهمة عمل، أو أداء أمر معين، ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك، فهذه من الأمور التي أجبرتهم على البقاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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