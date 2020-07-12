أخبار عاجلة

موسكو ولندن.. مستقبل العلاقات في ضوء سياسة العقوبات -
كمامات ثمينة -
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد آخر تطورات مشروع تطوير عين الصيرة -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 15/7/2020 | الحلقة الكاملة -
فيروس كورونا.. أرقام قياسية في الأمريكيتين وجنوب إفريقيا -
منذ بدء العمل.. 2200 مستفيد من خدمات مراكز "تأكد" في الباحة -
بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ -
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ -
السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا -
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4 مباريات ودية تجهز الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي

Print
4 مباريات ودية تجهز الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي 4 مباريات ودية تجهز الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي

4 مباريات ودية تجهز الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية وذلك استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي في الرابع من أغسطس المقبل.

أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تقوية العضـلات وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي، وأدى اللاعبون في الحصة التدريبية المسائية تدريبًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والخططية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


عمد مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة فنية على منتصف ملعب التدريبات اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

ويستعد الأهلي لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، بخوض 4 وديات، خلال الشهر الجاري، حيث سيلعب أمام أندية جدة والعين وأحد والوحدة على الترتيب أيام 15 و18 و22 و27.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

نهبتها تركيا منذ زمن.. عضو شورى يطالب بإعادة مقتنيات حجرات الرسول

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

فيديو متداول.. سعودي يزرع النعناع المديني والخضراوات دون كيماويات

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

شبكة عيون الإخبارية