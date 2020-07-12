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استمرت لمدة يومين.. مشاركة 74 حكماً ومقيماً سعودياً في دورة الحكام الدولية لكرة القدم

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استمرت لمدة يومين.. مشاركة 74 حكماً ومقيماً سعودياً في دورة الحكام الدولية لكرة القدم استمرت لمدة يومين.. مشاركة 74 حكماً ومقيماً سعودياً في دورة الحكام الدولية لكرة القدم

استمرت لمدة يومين.. مشاركة 74 حكماً ومقيماً سعودياً في دورة الحكام الدولية لكرة القدم

اختتمت أمس دورة الحكام الدولية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام ومقيمي الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 74 حكماً ومقيماً واستمرت لمدة يومين بحضور نخبة من المحاضرين يتقدمهم الدولي علي الطريفي.
وتم خلال اليوم الأول شرح التعديلات والتوضيحات التي وردت من الاتحاد الدولي على قانون كرة القدم وكذلك محاضرات عن ركلات الجزاء وتقنية حكم الفيديو المساعد وطرق التواصل مع إجراء اختبارات عليها.
وفي ختام الدورة قدم الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمه المستمر للحكام والمقيمين السعوديين، مؤكداً دعم الاتحاد للحكم السعودي والسعي لتطويره من خلال استقطاب أفضل الكفاءات في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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