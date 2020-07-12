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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته

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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته
سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة 250 ألف ريال

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت -بفضل الله- من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص (ستة مواطنين واثنين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل)؛ لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض، من خلال انتحالهم صفة رجال أمن، واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر بـ(2.300.000) ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة (250.000) ريال.

وقد تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ (35.000) ريال، وأربعون قطعة (مصوغات ذهبية) و(28.000) قرص أمفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و(6) قوارير مسكر، و(15) جهاز جوال، و(3) كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و(8) أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة، وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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