جدل بعد تسجيل مسؤولة بصحة جدة مقطعاً إعلانياً لمركز تجميل.. ومطالبات بالتحقيق

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ذكرت منصبها بالفيديو وادعت أن المركز ملتزم بالإجراءات الاحترازية

أثار مقطع فيديو إعلاني لطبيبة مسؤولة بصحة جدة جدلاً كبيراً بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بالإعلان عن مركز تجميل نسائي بالمحافظة، ادعت فيه أن المركز (وذكرت اسمه) ملتزمٌ بالإجراءات النظامية، موضحة أنها حجزت موعداً به وذكرت منصبها بصحة جدة.

وطالب النشطاء وزارة الصحة بالتحقيق في هذا المقطع الإعلاني، خاصة بعد إثارتها جدلاً واسعاً حول نظامية هذا الإجراء.

من جانبه، قام مركز التجميل بتحميل مقطع الدعاية في موقعه كنوع من التوثيق. صحة جدة مركز تجميل نسائي