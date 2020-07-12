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السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
سحب ورياح.. هنا توقعات "المسند" لـ"أجواء الخميس"
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
بتعاون الجهات الأمنية.. إزالة كلية لـ40 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
صندوق النقد: موجة كورونا الثانية ستسبب أزمة اقتصادية كبرى
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
وزير التعليم: أمرٌ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
"خلي طابعك طابعنا.. البريد السعودي يدعو المبدعين لتصميم طابع لمجموعة العشرين
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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الخميس 16 يوليو 2020 09:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين أمام مبنى البرلمان في بلغراد
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 12 يوليو 2020 08:33 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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