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بلدية "شرائع مكة" تغلق مركزًا للياقة بعد الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا

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بلدية "شرائع مكة" تغلق مركزًا للياقة بعد الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا بلدية "شرائع مكة" تغلق مركزًا للياقة بعد الاشتباه بحالة إصابة بفيروس كورونا
حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم

بلدية

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مركزًا متخصصًا للياقة بأحد المخططات بالشرائع بعد الاشتباه بورود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ رصدت الفرق الرقابية الصحية بصحة مكة المكرمة حالة اشتباه بأحد العاملين في مركز متخصص للياقة، وعلى الفور وجهت بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق الموقع وإخلائه من العاملين فيه، وذلك بتطبيق البروتوكول الصحي في مثل هذه الحالات.

وبحسب المصدر، فإن حالة الاشتباه التي تم رصدها تعود لأحد العاملين في المركز وجرى حصر جميع العاملين في الموقع وإخضاعهم للكشف الصحي للتأكد من سلامتهم وإغلاق المركز لحين الانتهاء من إجراءات تعقيمه وتطهيره.أمانة العاصمة المقدسة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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