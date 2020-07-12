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حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة

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حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة
بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة خلال تفشي جائحة كورونا

حضروا تجمعًا دينيًّا أثناء الحظر.. الهند تفرض الغرامة وتسمح لـ11 سعوديًّا بالمغادرة

سمحت محكمة دلهي الهندية بإعادة 11 مواطنًا سعوديًّا إلى بلادهم بعد اتهامهم في وقت سابق بانتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمُّع ديني أثناء فترة الإغلاق المفروضة بسبب .

وأشارت التقارير الهندية إلى أنه تم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين، وإنهاء القضية، والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وأوقفت الهند في نهاية شهر مارس عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهم انتهاك معايير التأشيرة، وحضور تجمع ديني في وقت الحظر المفروض، بينهم رعايا أجانب من أفغانستان وماليزيا وأوكرانيا والصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وروسيا ومصر والجزائر وبلجيكا وأستراليا وتايلاند ونيبال وإندونيسيا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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