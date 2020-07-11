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"الجزيرة" تنتهك القانون الأمريكي بعدم الكشف عن علاقتها بالأسرة المالكة القطرية

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"الجزيرة" تنتهك القانون الأمريكي بعدم الكشف عن علاقتها بالأسرة المالكة القطرية "الجزيرة" تنتهك القانون الأمريكي بعدم الكشف عن علاقتها بالأسرة المالكة القطرية
في مخالفة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب

ذكرت وسائل إعلام أن تقريرًا صادرًا عن عضو سابق في الكونغرس الأمريكي، أيدته الإمارات العربية المتحدة، اتهم "الجزيرة"، وكالة الأنباء القطرية المملوكة للدولة التي توفر أنباء الشرق الأوسط باللغة الإنجليزية لملايين القراء، بانتهاك قوانين الشفافية الأمريكية.

وقالت إن نقطة الخلاف الرئيسية في التقرير هي أن الجزيرة رفضت الكشف عن علاقتها بالعائلة المالكة القطرية، وهو ما يتعارض مع قانون الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن التقرير الصادر في 6 يوليو من قِبل النائبة السابقة "إيلاينا روس ليتينين" يزعم أن الوكالة المملوكة لقطر تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للكشف بشكل دوري عن علاقتهم مع المدير الأجنبي.

وفي إطار هذا التأكيد اتهمت "ليتينين"، التي ترأست لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من 2011-2013، الجزيرة بالعمل كوكيل لم يكشف عنه للحكومة القطرية. ووفقًا للتقرير الذي أقرته الإمارات، انتهكت الجزيرة تلك القوانين.قناة الجزيرة قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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