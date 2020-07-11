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"النقل" لـ"سبق": لا صحة لفرض رسوم مالية على مدخل "الشميسي" بمكة

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"النقل" لـ"سبق": لا صحة لفرض رسوم مالية على مدخل "الشميسي" بمكة "النقل" لـ"سبق": لا صحة لفرض رسوم مالية على مدخل "الشميسي" بمكة
كشفت حقيقة المقطع المتداول حول هذه القضية

كشفت وزارة النقل، حقيقة المقطع المتداول الذي ظهر فيه شخص يتحدث عن فرض رسوم مالية على طريق مكة - جدة السريع، مؤكدةً أن المقطع عارٍ من الصحة.

وأشارت المعلومات إلى أن الأعمال التي تم توثيقها في المقطع تعود إلى توسعة مسار النقطة الأمنية بالشميسي، وليس كما يُشاع أنها من أجل فرض رسوم مالية على الطريق من ذات المسار.

وقال مستشار وزير النقل والمشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر بن عبدالعزيز المسفر لـ"سبق": إن "الكلام المتناقل عبر الفيديو غير صحيح، وهذا مشروع توسعة نقاط أمنية لمركز الشميسي من 5 مسارات إلى 18 مساراً لتخفيف الازدحام أوقات الذروة".

وكان مقطع متداول خلال الساعات الماضية، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعكف الجهات المختصة لفرض رسوم مالية على مدخل مكة - جدة السريع، بالتحديد قبيل النقطة الأمنية بالشميسي، قبل أن تنفيه وزارة النقل جملةً وتفصيلاً.وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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