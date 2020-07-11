بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعام

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خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين

تتابع بلدية النقيع، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين إلى سوق النقيع للأنعام.

وتتضمن الإجراءات تخصيص طاقم من الموظفين وفرق النظافة والرش وتزويدهم بالآليات اللازمة، ووضع لوحات إرشادية، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والآخر.



ووضع حواجز خرسانية بين السيارات بحوالي ثلاثة أمتار بين كل سيارة وأخرى، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر.