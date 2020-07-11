أخبار عاجلة

ملك لا یتخلى عن شعبه!! -
ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي -
"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو -
استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات -
انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال -
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء -
باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة -
كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟ -
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" -
وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعام

Print
خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين

بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعام

تتابع بلدية النقيع، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من المستجد، خلال تنظيم دخول الباعة والمتسوقين إلى سوق النقيع للأنعام.

وتتضمن الإجراءات تخصيص طاقم من الموظفين وفرق النظافة والرش وتزويدهم بالآليات اللازمة، ووضع لوحات إرشادية، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والآخر.


ووضع حواجز خرسانية بين السيارات بحوالي ثلاثة أمتار بين كل سيارة وأخرى، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر.

بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعام

بلدية النقيع تُتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق الأنعام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية