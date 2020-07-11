"جيتس" يدعو لتوفير علاجات "كورونا" للدول الفقيرة لا الأقدر على دفع السعر

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حذر من جائحة أطول أمداً وأكثر جوراً وفتكاً

دعا الملياردير بيل جيتس، اليوم السبت، إلى توفير أدوية تعالج مرض "كوفيد-19"، ثم لقاحات للوقاية منه للدول والأفراد الأكثر احتياجاً لها لا للأقدر على دفع أعلى سعر.

وحذر "جيتس" مؤسس مايكروسوفت الشهير بنشاطه في المجال الخيري في تسجيل فيديو خلال مؤتمر افتراضي عن "كوفيد-19" نظمته الجمعية الدولية لمكافحة "الإيدز"، من أنه إذا تركت الأدوية واللقاحات تذهب لمن يدفع أعلى سعر لا للناس والأماكن الأكثر احتياجاً لها ستكون هناك جائحة أطول أمداً وأكثر جوراً وفتكاً، وفقاً لـ"رويترز".

ورأى مؤسس مايكروسوفت أن هناك حاجة إلى زعماء يتخذون تلك القرارات الصعبة المتمثلة في التوزيع بناء على العدالة والإنصاف، وليس فقط بناء على العوامل التي يحركها السوق.

وأشار إلى أن من أفضل الدروس التي جرى تعلمها من مكافحة فيروس "إتش.أي.في" والإيدز أهمية بناء نظام توزيع عالمي كبير وعادل لإيصال الأدوية للجميع.

وحذرت المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية من مغبة المنافسة غير المطلوبة في سباق التوصل لأدوية تعتبر جوهرية لإنقاذ الأرواح وإنهاء الفوضى الاقتصادية التي تسبب فيها الفيروس، في وقت ذكر فيه مسؤولون في واشنطن أنهم سيسعون لإعطاء الأولوية في الحصول على الأدوية واللقاحات للمقيمين في الولايات المتحدة.

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