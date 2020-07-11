جازان.. مطالبات بسرعة تسليم الوحدات السكنية في ضاحية الملك عبدالله

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إطلاق الخدمة الكهربائية فيها أمس.. بتوجيهات من أمير المنطقة ونائبه

تستمر مطالبات عدد من المستفيدين بتسليمهم وحداتهم السكنية في ضاحية الملك عبدالله بمدينة جازان، وذلك بعد مرور سنوات على بدء المشروع وتعثره وسحبه من مقاول وتسليمه لمقاول آخر وتجاوز تاريخ الاستلام الابتدائي منذ ثلاثة أشهر.

وطالب المستفيدون وزارة الإسكان بسرعة تسليم الوحدات الجاهزة لمستحقيها نظراً لحاجتهم لذلك فيما ينتظر المئات استكمال ما تبقى من تلك الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء حتى اليوم.

وبتوجيهات ‫أمير جازان ومتابعة نائبه، وضمن التعاون والتنسيق المتواصل بين "الإسكان وشركة الكهرباء"، شهد يوم أمس إطلاق الخدمة الكهربائية لكل الوحدات بإسكان ضاحية الملك عبدالله والخدمات التابعة لها.

وكانت "سبق" قد رصدت من خلال عدة تقارير عن مشروع ضاحية الملك عبدالله السكني بجازان، التعثر في المخططات السكنية بالإضافة إلى تعثر تخطيط الأراضي وتسليمها لمستحقيها فيما يتعلق بالجوانب التابعة لأمانة جازان.