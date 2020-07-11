من مذكراته: مايكل جاكسون كان مهووسًا بالفكرة التي عذبت البشر

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كان خائفًا من شخص يريد قتله

كشف كتاب جديد للصحافي الاستقصائي ديلان هوارد، يوم الخميس، أن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون كان مهووسًا بالفكرة التي أرّقت وعذّبت البشر، وهي أن يصبح "خالدًا"؛ وفقًا لتقرير نشره موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وفي مقتطفات من "باد"، وهو تحقيق غير مسبوق في التغطية عن مايكل جاكسون؛ تكشف الملاحظات التي كتبها جاكسون أنه كان دائماً يحاول معرفة كيفية أن يصبح "خالدًا" مثل الممثل الكوميدي تشارلي تشابلن، ووالت ديزني.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أراد جاكسون أن يصبح "أول ممثل ومخرج متعدد المليارات"؛ حيث كشفت مذكراته السرية أنه كان يفكّر في كيفية جعل ذلك ممكنًا من خلال كسب 20 مليون دولار في الأسبوع.

وفيما يتعلّق بكيفية جمع هذه الأموال، كتب جاكسون عن إمكانية عقد حفلات "سيرك دو سوليل"، والحصول على صفقات مع شركات مثل "نايكي".

ويقال إن جاكسون كان لديه خطط لإعادة إنتاج أفلام مثل "الرحلة 7 للسندباد"، وكان حريصًا على توظيف "رجل تسويق".

وفي صفحات المفكرة من تأمُّلاته التي تظهر في الكتاب، كتب جاكسون: "إذا لم أركز على الأفلام، فلا خلود".

وبنبرة أكثر غموضًا، كشفت مذكرات جاكسون أيضًا عن خوفه من شخص يريد قتله؛ حيث شعر أن شخصًا ما كان يخطط لـ"تدميره".

وكتب في إحدى الملاحظات: "أخشى أن يحاول شخص ما قتلي... الناس الأشرار في كل مكان؛ يريدون أن يدمروني ويأخذوا شركتي".

وفقًا للمؤلف هوارد: من المقرّر أن "يعطي الكتاب نظرة ثاقبة في ذهن النجم المدمن على المخدرات وهو يستعدّ للقيام بمحاولة أخيرة لإعادة إطلاق حياته المهنية وسداد ديونه المتزايدة".

وتوفي جاكسون في عام 2009 عن عمر يناهز 50 عاماً؛ بينما كان يستعد لجولته بعنوان "ذيس إز إت" بعد تناوله جرعة زائدة من عقار البروبوفول والبنزوديازيبين، الذي أعطاه إياه طبيبه الخاص الدكتور كونراد موراي. وقبل وفاته اتُّهم جاكسون بالاعتداء الجنسي على الأطفال.