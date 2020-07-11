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كنوز بجوفه.. وثائقي يغوص في أقصى الربع الخالي.. واحة وإبل وروايات

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كنوز بجوفه.. وثائقي يغوص في أقصى الربع الخالي.. واحة وإبل وروايات كنوز بجوفه.. وثائقي يغوص في أقصى الربع الخالي.. واحة وإبل وروايات
إبحار من "أم بي سي" يعبر الرمال والزرع والماء ويحاور السكان والغموض

كنوز بجوفه.. وثائقي يغوص في أقصى الربع الخالي.. واحة وإبل وروايات

كشف وثائقي عرضته قناة "mbc" ما يحتضنه أكبر حوضٍ رملي بالعالم "الربع الخالي" أو "الربع الغالي"، كما يفُضل ساكنوه أن يسمّوه لحبهم له، فهو بالنسبة لهم ليس بخالٍ من الحياة والثروات، ففي جوفه الكنوز وعلى سطحه النباتات الصحراوية الرائعة وعلى أرضه يعيشون منذ عشرات السنين مع نوقهم وجمالهم يواجهون شظف الحياة بتربيتها وزراعة بعض المحاصيل، ويستلذون بالتنقل والترحال بين هذه الرمال، فطول الحياة هناك علّمهم الطرق فأصبحوا يفرقون بين ما يسمى "الربّاضات" وهي الرمال التي تغوص فيها المركبات، وبين الطرق اليسيرة على مركباتهم.

وغاص "أحمد العثمان" وفريق العمل داخل هذه الرمال قاطعين مئات المسافات وصولاً لهجرة "ذعبلوتن" التابعة للمنطقة الشرقية أقصى نقطة بالربع الخالي وتبعد عن الدمام مسافة ١٢٠٠ كيلو التي حوّلها ساكنوها واحة من النخيل؛ فأصبحت مدينة سكانية بين هذه العروق مع دعم حكومي سخي، ففيها مدرسة ومستوصف.

ووصل فريق الاستقصاء لإحدى الأسر التي تعيش هناك منذ عشرات السنين والتقوا المواطن كلفوات الراشدي الذي أكد حبه لهذه الصحراء لكونها أرض أجداده وذويه، مشيراً إلى أنهم يهتمون باقتناء الإبل.

ثم أكمل الفريق رحلته وصولاً لهجرة "ذعبلوتن" التي سُميت نسبةً لأحد الآبار، وجمع سكانها بين تربية الماشية والفلاحة كزراعة التمر والتوت والقهوة؛ ما عكس خصوبة أرض الربع الخالي، إضافة لوجود ينابيع التي تشكّلت وسط هذه الصحراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية