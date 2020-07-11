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إصابات كورونا الجديدة.. الكويت تسجل 478 و1083 في عُمان

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إصابات كورونا الجديدة.. الكويت تسجل 478 و1083 في عُمان إصابات كورونا الجديدة.. الكويت تسجل 478 و1083 في عُمان
إجمالي حالات الوفاة في السلطنة بلغ 248 والمتعافون 35255

إصابات كورونا الجديدة.. الكويت تسجل 478 و1083 في عُمان

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 54058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 حالة وفاة.

من جهة ثانية، سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1083 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 54697 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 248 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 35255 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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