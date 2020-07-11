الاثنين.. "تقني مكة" تناقش آلية التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات

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"كدسة": لمضاعفة فرص التوظيف والاستفادة من قدرات وإمكانيات الكوادر المهنية

وجهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، دعوتها لمسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص بمحافظات المنطقة لحضور اللقاء المزمع إقامته مساء الاثنين القادم 13 يوليو من الساعة 7:30م ولمدة ساعة عبر منصة غرفة جدة.

ويستعرض اللقاء آلية التنسيق الوظيفي الحديثة بموقع تقني وتخصصات التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد فيصل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، على أهمية فتح قنوات مباشرة بين منسّقي التوظيف في المنشآت التدريبية وقطاعات الأعمال؛ الأمر الذي يعني مضاعفة توفير فرص التدريب والتوظيف، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الكوادر المهنية الوطنية للعمل في العديد من المجالات الوظيفية الإدارية والفنية في ظل التعاون مع منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية استثمار العنصر البشري الذي يمثل المحور الرئيس لاستكمال متطلبات تحقيق التكامل والتنمية بين القطاعات.

ونوّه "كدسة" إلى الدور الكبير الذي تمثّله غرفة جدة تجاه استضافة اللقاء، والعمل على دعم خطط التوظيف، إضافة إلى دورها لاستضافة العديد من اللقاءات المهنية التي تعرّف بالتخصصات التقنية والمهنية التي تدرّب عليها الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، وتعزز التواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتذلّل العوائق التي تواجه قطاعات التوظيف وتفعيل التواصل الإلكتروني بين مراكز التنسيق الوظيفي وقطاعات الأعمال، في الوقت الذي فتحت منشآت التدريب التقني أبوابها للأشخاص ذوي الإعاقة في ظل تعزيز إمكانات الوصول الشامل؛ وهو ما يعني العمل على استحداث برامج وآليات جديدة لتوظيفهم وتوفير بيئة تسهم في عطائهم.

يُذكر أن اللقاء الذي يُقام عن بعد يستقبل مسؤولي ومسؤولات الموارد البشرية بالقطاع الخاص بمحافظات منطقة مكة المكرمة عبر التسجيل من خلال الرابط:

https://cutt.us/VRcvC