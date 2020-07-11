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مواجهات ساخنة من"الليغا" لـ"البريمرليغ".. ليلة كروية بالدوريات الأوروبية بامتياز

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مواجهات ساخنة من"الليغا" لـ"البريمرليغ".. ليلة كروية بالدوريات الأوروبية بامتياز مواجهات ساخنة من"الليغا" لـ"البريمرليغ".. ليلة كروية بالدوريات الأوروبية بامتياز
برشلونة يواجه بلد الوليد وليفربول يلاقي بيرنلي والسيتي ضيفًا ثقيلًا على برايتون

مواجهات ساخنة من

تشهد الملاعب الأوروبية، اليوم السبت، إقامة عدة مباريات هامة ضمن منافسات الدوريات المحلية لكرة القدم.

وستتجه الأنظار، على وجه التحديد، إلى مباراة يوفنتوس وضيفه أتلانتا، في قمة المرحلة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولا تقلّ مواجهة برشلونة ومضيفه بلد الوليد، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني، أهمية؛ حيث يسعى "البارسا" لتحقيق فوز جديد، لتشديد الخناق على غريمه ريال مدريد، الذي يتصدّر حاليًّا ترتيب مسابقة "الليغا"، بفارق أربع نقاط عن الفريق الكتالوني.

وفيما يلي، بحسب " اليوم": مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإيطالي:
لاتسيو # ساسولو- الساعة 18:15.
بريشيا # روما - الساعة 20:30.
يوفنتوس # أتلانتا - الساعة 22:45.

الدوري الإسباني:

بلد الوليد # برشلونة - الساعة 20:30.
أتلتيكو مدريد # ريال بيتيس - الساعة 23:00.

الدوري الإنجليزي:

ليفربول # بيرنلي - الساعة 17:00.
شيفيلد يونايتد # تشيلسي - الساعة 19:30.
برايتون # مانشستر سيتي - الساعة 22:00.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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