ضَبْط مستودع مخالف للمياه الصحية بـ"عتيبية مكة"

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تم اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف 250 لترًا

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا تابعًا لأحد مراكز التسوق ضمن نطاق البلدية.

‏وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية، المهندس بندر خضر آل زيد، أن المستودع العشوائي يتم بداخله تخزين عبوات المياه الصحية في بيئة غير آمنة، ومخالفة للاشتراطات الصحية.

وأكد المهندس آل زيد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، ومصادرة وإتلاف 250 لترًا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة