أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص

Print
امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص

امتثالاً لاحترازات

شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.

وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"سبق"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة المستجد.

وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية