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8 خطابات شكر وزارية لـ"تعليم تبوك" بنجاح الأولمبياد ونشر الوعي للوقاية من كورونا

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8 خطابات شكر وزارية لـ"تعليم تبوك" بنجاح الأولمبياد ونشر الوعي للوقاية من كورونا 8 خطابات شكر وزارية لـ"تعليم تبوك" بنجاح الأولمبياد ونشر الوعي للوقاية من كورونا
تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة

8 خطابات شكر وزارية لـ

حصدت إدارة تعليم منطقة تبوك ثمانية خطابات شكر وتقدير خلال أقل من شهرين من عدد من الإدارات بوزارة التعليم؛ تقديراً لما بذلته الإدارة من جهود في مجالات عدة من بينها العمل التطوعي.

وحققت إدارة "تعليم تبوك" تميزاً منقطع النظير في تنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1441/1440هــ، ومنجزاً فريداً في قطاع التعليم الأهلي، وكذلك الجهود التطوعية منذ بدء جائحة كورونا وما تم تنفيذه من أنشطة كشفية من تاريخ 1441/7/13هــ، والتي ساهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

من جهة أخرى، ثمن مساعد مدير عام التربية الخاصة ناصر بن حمد البراهيم، تنفيذ إدارة تعليم تبوك لمبادرة "نتعلم سوياً"، والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية لطالبات التربية الخاصة عن بعد.

كما قدمت إدارة "تعليم تبوك" جهوداً كان لها بالغ الأثر في نجاح الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020)، وتوالت الجهود في دعم أعمال الشؤون الصحية المدرسية ومستجداتها، وكذلك نجاح مهمة إدارة شؤون المعلمين في استقبالهم، ومتابعة تسديد الاحتياج للعام الدراسي، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.وزارة التعليم تعليم تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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