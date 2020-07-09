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إغلاق بنك شهير بـ"شرائع مكة" بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا

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إغلاق بنك شهير بـ"شرائع مكة" بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا إغلاق بنك شهير بـ"شرائع مكة" بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا
أغلق احترازيًا ويخضع للتعقيم وبانتظار نتائج الفحص لباقي الموظفين

إغلاق بنك شهير بـ

أغلقت الجهات ذات العلاقة، أحد أشهر البنوك في الشرائع بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مصادر "سبق" فإن أحد موظفي البنك تعرض للإصابة بالفيروس وبدوره تواصل مع إدارة البنك وتغيب عن العمل، وبسبب الاختلاط تأكد إصابة موظف آخر بالفيروس والذي انتقل بعدها الفيروس له ولأسرته وأصاب والديه وزوجته مما استدعى إغلاق البنك من الأحد الماضي ويخضع حاليًا للتعقيم والتطهير.

ويخضع الموظفان حاليًا للحجر المنزلي بعد تأكد إصاباتهما بالفيروس فيما ينتظر موظفو البنك الباقون نتائج الفحص المخبري للفيروس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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