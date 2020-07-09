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"بلدية خميس مشيط" تضبط شاحنة مخالفة لاشتراطات ووسائل الأمان اللازمة للنقل

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ظهرت في متداول وتم فرض الغرامة عليها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

قامت بلدية محافظة خميس مشيط، اليوم الخميس، بضبط شاحنة الخرسانة المخالفة التي ظهرت في فيديو متداول؛ لمخالفتها الاشتراطات ووسائل الأمان اللازمة للنقل.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه وبناءً على توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي؛ فقد جرى التنسيق بين البلدية وإدارة المرور بالمحافظة، وقد تم ضبط شاحنة الخرسانة لمخالفتها الاشتراطات ووسائل الأمان اللازمة للنقل، وقد تم فرض الغرامة بحدها الأعلى واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وبيّن "الشهراني" أن البلدية لا تتهاون مطلقًا مع من يعبث بالمرافق والممتلكات العامة، مؤكداً أن المواطن شريك أساسي للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز من هذا النوع عبر القنوات الرسمية للبلدية لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك وبشكل فوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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